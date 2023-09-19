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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Франция потребовала созвать экстренное заседание СБ ООН из-за Карабаха

Франция призвала провести экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Совет Безопасности ООН должен провести экстренное заседание в связи с ситуацией с Нагорным Карабахом, заявил МИД Франции.

«Франция самым решительным образом осуждает начало Азербайджаном военной операции в Нагорном Карабахе с применением тяжелого вооружения. <...> Франция требует созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан несет ответственность за судьбу мирного населения Нагорного Карабаха.

В связи с ситуацией в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза Армении. В повестке встречи — «широкомасштабные военные действия, развязанные Азербайджаном против Нагорного Карабаха». МИД страны также призвал членов Совета Безопасности ООН предпринять «ясные и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии».

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию локального характера» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Минобороны Азербайджана обвинило войска Армении в усилении боевых позиций в Карабахе и систематических обстрелах позиций азербайджанской армии.

Бывший глава правительства Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о массированном артиллерийском обстреле непризнанной республики. Он призвал руководство Армении «признать Арцах (армянское название Карабаха) и присоединиться к защите своих граждан». С начала операции погибли два человека, в том числе один ребенок, заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

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Теги
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