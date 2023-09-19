Эрдоган допустил, что конфликт на Украине «продлится долго»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что боевые действия на Украине продлятся долго, но при этом выразил надежду на окончание конфликта «как можно скорее». Об этом он заявил в интервью телеканалу PBS.

«Совершенно очевидно, что этот военный конфликт продлится долго. И мы хотели бы очень надеяться на то, что он закончится как можно скорее», — сказал Эрдоган.

Российский президент Владимир Путин, по словам турецкого лидера, тоже выступает за то, чтобы как можно скорее завершить конфликт.

В августе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США допускают продолжение боевых действий на Украине в течение первой половины 2024 года, а возможно, и позднее. Так он комментировал просьбу президента Джо Байдена к конгрессу США о выделении дополнительных средств в размере $20 млрд на помощь Украине.

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия будет прилагать все усилия, чтобы прекратить конфликт на Украине как можно скорее. В сентябре этого года на пленарной сессии ВЭФ он назвал условие для переговоров — отмена указа украинского президента Владимира Зеленского об их запрете. Он также подчеркнул, что, пока Украина ведет контрнаступление, Россия не может прекратить боевые действия.

Киев же заявлял, что возможности для переговоров с Москвой в ближайшее время нет. Чем успешнее будет Украина на поле боя, тем охотнее Россия будет вести переговоры, говорил в сентябре украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.