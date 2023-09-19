 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 103,09 (+0,06) Инвестиции, 18 сен, 16:50 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 96,65 (+0,01) Инвестиции, 18 сен, 16:50
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:38
Эрдоган допустил, что конфликт на Украине «продлится долго» Политика, 07:35
Последний сезон в старом формате. Кто является фаворитом Лиги чемпионов Спорт, 07:30
Цена нефти Brent превысила $95 за баррель впервые с 15 ноября 2022 года Инвестиции, 07:10
«Ростех» ликвидирует холдинг с зарубежными сырьевыми проектами Бизнес, 07:00
Ставка ЦБ разогнала доходность флоатеров: пора ли уходить в них из акций Pro, 07:00
Эрдоган заявил об одинаковом уровне доверия к России и Западу Политика, 07:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Турция назвала недостаточными действия Швеции для вступления в НАТО Политика, 06:53
Во Львове после взрывов начался пожар на промышленном складе Политика, 06:38
«Ъ» узнал о хищении ₽1 млрд экс-фигурантом дела по стройке «Восточного» Общество, 06:20
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Белый дом оценил решение трех стран ЕС запретить экспорт зерна с Украины Политика, 05:50
Боррель не увидел шансов для возобновления зерновой сделки Политика, 05:31
В России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона Политика, 05:31
Военная операция на Украине ,  
0 

Эрдоган допустил, что конфликт на Украине «продлится долго»

Президент Турции Эрдоган: конфликт на Украине продлится долго
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что боевые действия на Украине продлятся долго, но при этом выразил надежду на окончание конфликта «как можно скорее». Об этом он заявил в интервью телеканалу PBS.

«Совершенно очевидно, что этот военный конфликт продлится долго. И мы хотели бы очень надеяться на то, что он закончится как можно скорее», — сказал Эрдоган.

Российский президент Владимир Путин, по словам турецкого лидера, тоже выступает за то, чтобы как можно скорее завершить конфликт.

В августе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США допускают продолжение боевых действий на Украине в течение первой половины 2024 года, а возможно, и позднее. Так он комментировал просьбу президента Джо Байдена к конгрессу США о выделении дополнительных средств в размере $20 млрд на помощь Украине.

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия будет прилагать все усилия, чтобы прекратить конфликт на Украине как можно скорее. В сентябре этого года на пленарной сессии ВЭФ он назвал условие для переговоров — отмена указа украинского президента Владимира Зеленского об их запрете. Он также подчеркнул, что, пока Украина ведет контрнаступление, Россия не может прекратить боевые действия.

Киев же заявлял, что возможности для переговоров с Москвой в ближайшее время нет. Чем успешнее будет Украина на поле боя, тем охотнее Россия будет вести переговоры, говорил в сентябре украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте на РБК Pro
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
Как в интернете расплодились боты и кто страдает от них больше всего
Сегодня пропущу: как сохранить мотивацию заниматься спортом
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Турция Реджеп Тайип Эрдоган Украина Военная операция на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
Материалы по теме
Байден заявил, что конфликт на Украине не может длиться годами
Политика
Эрдоган заявил, что на мирных переговорах по Украине не будет проигравших
Политика
Шольц назвал вывод российских войск с Украины условием для переговоров
Политика