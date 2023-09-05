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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Украины заявил о невозможности переговоров в ближайшее время

Глава МИД Украины Кулеба: переговоры с Россией не начнутся в ближайшее время
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Военная операция на Украине

Возможности для переговоров с Россией в ближайшее время нет, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью NHK.

По его мнению, президент России Владимир Путин «не тот человек, с которым можно о чем-то серьезно договариваться».

«Чем успешнее будет Украина на поле боя, тем охотнее Россия будет вести переговоры», — сказал он.

Кулеба также выразил разочарование недавней критикой со стороны западных стран о том, что наступление Украины не оправдывает ожиданий. По его словам, тот, кто «сидят в кресле, комментирует темп» наступления, не должны говорить украинским «солдатам, что они слишком медленные».

Российские власти не раз заявляли о готовности к переговорам с Украиной, но, как отмечают в Кремле, Москва не видит желания Киева и «какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того чтобы выстраивать хоть какой-то диалог».

Киев заявлял о согласии на переговоры при условии вывода российских войск. Москва отказывается обсуждать любые мирные инициативы, которые не предусматривают суверенитет России над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.

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