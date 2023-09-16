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Минобороны отчиталось об 11 групповых ударах по объектам на Украине

Минобороны: военные нанесли 11 групповых ударов по объектам на Украине за неделю
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска нанесли 11 групповых ударов по военным объектам на Украине в период с 9 по 16 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Удары наносились оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками, по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов и западного оружия. Также целями были пункты дислокации украинских войск, отметили в Минобороны.

«В результате ударов нарушены: материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, поставки вооружений западного производства, а также уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ», — заявили в ведомстве.

Среди объектов, по которым военные наносили удары, Минобороны упомянуло аэродром Долгинцево близ города Кривой Рог Днепропетровской области. «По уточненным данным в результате удара уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины», — добавили в министерстве.

Ранее об ударах по этому объекту Минобороны не сообщало.

Украинские власти не раз заявляли о взрывах в течение недели. 11 сентября глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе прогремела серия взрывов.

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В ночь на 14 сентября украинские СМИ писали, что в городе, а также в Днепре (ранее — Днепропетровск), вновь слышны взрывы. Власти предупреждали об угрозе ракетного удара и призывали граждан проследовать в укрытия. Той же ночью СМИ сообщали о взрывах в Сумской области и подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей (вошли в состав России по итогам референдума прошлой осенью).

Также взрывы звучали в Харькове, и Черниговской области Украины. ТСН и Суспiльне писали о взрывах в Киеве.

Минобороны России заявляет об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины с осени 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что не атакуют гражданские объекты.

Минобороны отчиталось об 11 групповых ударах по объектам на Украине
Минобороны отчиталось об 11 групповых ударах по объектам на Украине

Теги
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