В Черниговской области на севере Украины прогремели взрывы

Тревога в настоящее время объявлена в Сумской и Черниговской областях на севере Украины. Местные СМИ сообщают о взрывах в последней

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Черниговской области на севере Украины спустя полчаса после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua» и Klymenko Time.

Тревога в настоящее время объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины. «Страна.ua» пишет, что взрывы в последней — предварительно, работа ПВО.

Накануне о взрывах и работе ПВО также сообщали киевские власти. Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко написал о падении обломков в Шевченковском, Подольском и Святошинском районах Киева. Пострадал один человек. Глава Киевской областной администрации Руслан Краченко утром того же дня заявил, что был поврежден инфраструктурный объект в одном из районов.

Минобороны России с осени 2022 года заявляет об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркивают, что не атакуют гражданские объекты.