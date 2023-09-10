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Военная операция на Украине ,  
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В Черниговской области на севере Украины прогремели взрывы

В Черниговской области на севере Украины прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Тревога в настоящее время объявлена в Сумской и Черниговской областях на севере Украины. Местные СМИ сообщают о взрывах в последней
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Черниговской области на севере Украины спустя полчаса после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua» и Klymenko Time.

Тревога в настоящее время объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины. «Страна.ua» пишет, что взрывы в последней — предварительно, работа ПВО.

Накануне о взрывах и работе ПВО также сообщали киевские власти. Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко написал о падении обломков в Шевченковском, Подольском и Святошинском районах Киева. Пострадал один человек. Глава Киевской областной администрации Руслан Краченко утром того же дня заявил, что был поврежден инфраструктурный объект в одном из районов.

Минобороны России с осени 2022 года заявляет об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркивают, что не атакуют гражданские объекты.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
взрывы Черниговская область Украина Военная операция на Украине ПВО
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