Военные «Юга» уничтожили девять боевых машин ВСУ в том числе один БМП Bradley

Российская авиация уничтожила девять военных машин ВСУ, среди них — американская боевая машина пехоты Bradley, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

По данным начальника пресс-центра, уничтожена одна БМП Bradley, три бронированные машины 3-й штурмовой бригады ВСУ, а также пять автомобилей. Украинские военные также потеряли четыре миномета калибром 120 мм и три американские гаубицы М777. Дроны-камикадзе уничтожили наблюдательный пункт, боевую бронированную машину и пулеметный расчет противника в Раздоловке и Авдеевке.

Группировка «Юг» поразила полевой склад боеприпасов в Веселом и пункт временной дислокации подразделения 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Первомайском. Минесашвили добавил, что российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» поразили два опорных пункта 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Новомихайловкой.

Российское Минобороны регулярно отчитывается о потерях украинской стороны, в том числе об уничтожении западной техники.

В июле ведомство сообщало об уничтожении 12 машин Bradley, 17 танков Leopard и пяти французских колесных танков AMX. Эти данные подтвердили в Пентагоне. Источник The Washington Post добавил, что многие из поврежденных машин отремонтировали и вернули на поле боя.

Как выяснила The New York Times, до 20% использованной украинской армией техники в первые две недели наступления были повреждены или уничтожены. В последующие недели уровень потерь снизился до 10%.



