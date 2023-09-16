Глава харьковской администрации Синегубов сообщил о взрывах в городе

В Харькове прозвучали четыре взрыва

В Киеве и нескольких регионах Украины утром объявили воздушную тревогу. В Харькове раздалось четыре взрыва, власти попросили местных жителей не покидать укрытия

Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

По Харькову нанесено не менее четырех ударов, экстренные службы выехали на места взрывов, сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Он призвал харьковчан оставаться в укрытиях до выключения сирен воздушной тревоги.

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о взрывах в городе.

Воздушную тревогу в городе объявили примерно в 11:10 мск, одновременно с первым звуком взрыва. В течение нескольких минут прогремело еще три взрыва, сообщило «Суспільне Харків».

Воздушную тревогу объявили и во многих других регионах Украины: Киеве, Одесской, Николаевской, Черниговской, Киевской, Полтавской и других областях.

Минобороны 16 сентября об ударах по Харьковской области не сообщало. Ведомство с начала полномасштабных боев на Украине настаивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам соседнего государства и по связанной с ними инфраструктуре.

Российские военные в ночь на 16 сентября уничтожили два беспилотника над Тверской и Калужской областями. Ведомство отметило, что дроны были самолетного типа, их запустила украинская сторона.