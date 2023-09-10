В Киеве прогремели взрывы

В нескольких районах украинской столицы зафиксировали падение обломков, произошло возгорание. В городе работает ПВО

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В Киеве прозвучало несколько взрывов, сообщают «Суспiльне» и ТСН. Городская военная администрация сообщила о работе систем противовоздушной обороны; по словам мэра Виталия Кличко, ПВО также работает в Киевской области, есть угроза атак беспилотников.

В Воздушных силах ВСУ призвали граждан оставаться в укрытиях.

Позднее Кличко написал о падении обломков в Шевченковском, Подольском и Святошинском районах Киева. В последнем они рухнули возле парка «Совки», произошло возгорание, сообщили в военной администрации. Также, по словам Кличко, горят обломки на проезжей части в Соломенском районе. Пострадал один человек.

Позднее глава администрации Сергей Попко сообщил, что в Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома, хозяева самостоятельно потушили огонь.

Незадолго до этого в украинской столице объявили воздушную тревогу. Сигналы тревоги также звучат в Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях, а также подконтрольной Украине территории Запорожской области.

Ранее на этой неделе ПВО в Киеве работала в ночь на 6 сентября. Тогда же взрывы прозвучали в портовых городах Килия и Рени, расположенных в Одесской области Украины на берегу Дуная. По данным властей, погиб один человек, в нескольких населенных пунктах возникли пожары, повреждены «объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры». В следующую ночь взрывы произошли в Сумах и портовом городе Измаил в Одесской области; как сообщал глава региональной администрации Олег Кипер, повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры, элеватор, а также административное здание, пострадал один человек.

Минобороны России с осени 2022 года заявляет об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркивают, что не атакуют гражданские объекты.