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Власти Кривого Рога сообщили о взрывах

Глава совета обороны Вилкул: в Кривом Роге прогремели взрывы
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Военная операция на Украине
Человек в бомбоубежище
Человек в бомбоубежище (Фото: Юрий Рыльчук / Global Look Press)

В Кривом Роге (Днепропетровская область) прогремели взрывы, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал он в телеграм-канале.

Ночью в городе объявляли воздушную тревогу. ТСН и «Зеркало недели» также сообщают о взрывах. Издание «Страна» опубликовало несколько кадров с поднимающимся дымом, как утверждается на территории города.

С начала сентября власти Украины уже несколько раз заявляли об ударах по Днепропетровской области. 8 сентября МВД Украины сообщило об ударе по зданию полиции в Кривом Роге. Вилкул говорил, что в результате удара пострадали 74 человека.

С осени 2022 года Минобороны России заявляет об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркивают, что не атакуют гражданские объекты.

Теги
Кривой Рог Украина взрыв Днепропетровская область
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