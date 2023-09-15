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Посол США посетила журналиста WSJ Гершковича в СИЗО в Москве

Посол США Трейси посетила журналиста Гершковича в СИЗО «Лефортово» в Москве
Эван Гершкович и&nbsp;Линн Трейси
Эван Гершкович и Линн Трейси (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Посол США Линн Трейси посетила в СИЗО «Лефортово» в Москве обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщило американское посольство в России.

«Посол Трейси посетила несправедливо задержанного журналиста Wall Street Jornal Эвана Гершковича сегодня в Лефортово», — говорится в сообщении посольства в соцсети X (бывшая Twitter).

Это уже четвертый визит Трейси к Гершковичу с момента его ареста. До этого дипломат навещала журналиста в СИЗО в середине августа, начале июля и в апреле.

Эвану Гершковичу 31 год, он гражданин США. Последние шесть лет до ареста он жил в Москве и освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ. Его задержали 30 марта в Екатеринбурге и обвинили в шпионаже.

ФСБ считает, что журналист по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал его до конца мая. Позже арест дважды продлевали, последний раз — до 30 ноября.

Президент США Байден призывал отпустить Гершковича. The Wall Street Journal отвергла обвинения ФСБ в адрес своего журналиста и также призвала немедленно освободить его.

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Теги
Эван Гершкович Линн Трейси посольство американское посольство СИЗО «Лефортово» шпионаж The Wall Street Journal
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