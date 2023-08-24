Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича

Суд в Москве продлил на три месяца арест журналиста WSJ Эвана Гершковича

Эван Гершкович (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок ареста журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Срок содержания под стражей продлен на три месяца, до 30 ноября 2023 года.

В прошлый раз суд продлевал журналисту срок пребывания в СИЗО до 30 августа.

Гершковичу 31 год, он гражданин США. Последние шесть лет до ареста он жил в Москве и освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ. 30 марта его задержали в Екатеринбурге и предъявили обвинения по ст. 276 УК (шпионаж). По версии ФСБ, журналист по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что сотрудника американского издания «взяли с поличным».

Президент США Джо Байден требовал отпустить Гершковича. В начале июля The New York Times писала, что Вашингтон и Москва ведут переговоры об обмене заключенными, в том числе журналиста WSJ. Российский МИД предлагал США сосредоточиться по этому вопросу на непубличном профессиональном диалоге по специальному каналу.