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В Киеве открылось крупнейшее за пределами Гааги представительство МУС

Генпрокуратура Украины сообщила об открытии в Киеве полевого офиса МУС
Андрей Костин и&nbsp;Карим Хан
Андрей Костин и Карим Хан (Фото: Офис Генерального прокурора Украины)

Полевой офис Международного уголовного суда (МУС) открыли в Киеве, сообщил Офис генерального прокурора Украины. Это крупнейшее представительство МУС за пределами Гааги, отмечается в сообщении.

До открытия офиса в Киеве МУС имел семь представительств: в Киншасе и Буниа (Демократическая Республика Конго), Кампале (Уганда), Банги (Центральноафриканская Республика), Абиджане (Кот-д'Ивуар), Тбилиси (Грузия) и Бамако (Мали). Также у МУС есть офис связи в Нью-Йорке.

«Это новая глава нашего сотрудничества. Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и Международным уголовным судом», — сказал украинский генпрокурор Андрей Костин.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, который в марте выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, назвал развитие сотрудничества с Киевом «не просто искрой».

«Это рассвет нового времени, в котором мы должны проявить и проявляем выдержку и настойчивость, чтобы наши слова не были пустыми», — сказал он.

МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, она подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м. Однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.

Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала его. Однако страна в 2015 году признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии» России». Всего документ ратифицировали 123 страны.

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Костин поблагодарил Хана за работу, которую провел МУС, в том числе за выдачу ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Основанием для этого шага стало подозрение в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Россия не признает юрисдикцию МУС и отвергает обвинения в похищении украинских детей.

Следственный комитет завел против Хана дело по ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 360 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), а МВД объявило его в розыск. МУС назвал эти действия необоснованными и направленными на запугивание.

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