ФСИН рассказала о местонахождении Ивана Сафронова

ФСИН: Сафронов находится в одной из колоний в Красноярском крае

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Журналист Иван Сафронов, осужденный на 22 года лишения свободы по обвинению в госизмене, находится в одной из колоний в Красноярском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления ФСИН по региону.

«Сообщаем, что осужденный Сафронов И.И. содержится в одном из учреждений ГУФСИН России по Красноярскому краю», — сказали в пресс-службе. В какой именно колонии находится Сафронов, в ФСИН не уточнили.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН по Красноярскому краю.

Накануне адвокат Сафронова Дмитрий Катчев сообщил «Коммерсанту», что его подзащитного увезли из колонии ИК-7 под Красноярском в неизвестном направлении. Юрист на следующей неделе планировал прилететь в Красноярск, чтобы лично пообщаться с клиентом, выяснить условия его пребывания на усиленном режиме, возможность обжалования решения дисциплинарной комиссии ИК о его помещении туда, а также обсудить подачу жалобы в Верховный суд России на обвинительный приговор.

С 2010 по 2019 год Сафронов работал в издании «Коммерсантъ», журналист специализировался на военной тематике. После этого он перешел в качестве спецкорреспондента в газету «Ведомости». В мае 2020 года он начал работать в «Роскосмосе» в должности советника тогдашнего главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Летом 2020 года Сафронова задержали и арестовали по обвинению в госизмене (ст. 275 УК). По версии ФСБ, в 2012 году журналиста завербовали спецслужбы Чехии, а в 2017 году он передал секретные сведения «о военно-техническом сотрудничестве России с одним из североафриканских государств и действиях российских ВС на Ближнем Востоке». Конечным получателем этих данных спецслужба называла США. СК утверждает, что Сафронов получил за информацию $248.

В сентябре 2022 года суд в Москве приговорил Сафронова к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 500 тыс. руб. В феврале его этапировали из московского СИЗО в колонию строгого режима № 7 в селе Арейское Красноярского края. В мае Сафронов обжаловал приговор в Верховном суде, но суд оставил его без изменений.

Адвокаты журналиста не раз подчеркивали, что в материалах дела нет гостайны. Сафронов не признал вину и дважды отказывался от сделки со следствием. Он считает, что уголовное преследование связано с его журналистской работой.