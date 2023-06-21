Иван Сафронов сообщил об отправке в ШИЗО и медчасть

Иван Сафронов сообщил, что более двух недель провел в ШИЗО и медчасти и допустил, что его вновь отправят в штрафной изолятор, не уточнив причину. Журналист отбывает срок по делу о госизмене в красноярской колонии, он отрицает вину

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывший журналист «Коммерсанта» и экс-советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, который отбывает в красноярской колонии 22-летний срок по делу о госизмене, попал в штрафной изолятор (ШИЗО), подтвердил РБК его адвокат Дмитрий Катчев.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУФСИН по Красноярскому краю.

О том, что Сафронова отправляли в ШИЗО, стало известно из его письма активистке Ольге Елсаковой, которое процитировал правозащитный проект «ОВД-Инфо» (Минюст признал его иноагентом). По словам журналиста, он начал писать письмо 1 июня, но в тот же день его поместили в изолятор, а затем в медчасть. Закончить послание Сафронову удалось 18 июня; в письме журналист заявил, что его с большой вероятностью вновь водворят в ШИЗО.

Сколько именно дней он провел в штрафном изоляторе и по какой причине, не уточняется.

Сафронов был задержан в июле 2020 года, а приговор ему был вынесен в сентябре 2022-го. Журналиста признали виновным по ст. 275 УК. По версии ФСБ, он «выполнял задания одной из спецслужб НАТО», был завербован в 2012 году, а в 2017-м передал западным разведкам информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки, а также о деятельности армии России на Ближнем Востоке. В этот период Сафронов работал в «Коммерсанте».

Адвокаты журналиста не раз подчеркивали, что в материалах дела нет гостайны. Сафронов отрицал вину и не пошел на сделку со следствием; он уверен, что предъявленные обвинения связаны с его журналистской деятельностью. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд оставил решение в силе. В конце февраля Сафронова этапировали в колонию.

В мае адвокаты вновь обжаловали приговор, на этот раз в Верховном суде. Они ожидают, что дело могут начать рассматривать ближе к осени.