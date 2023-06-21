Иван Сафронов сообщил об отправке в ШИЗО и медчасть

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 92,07 (+0,28) Инвестиции, 20 июн, 16:26 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 84,23 (+0,25) Инвестиции, 20 июн, 16:26
Путин поручил принять закон об утилизации упаковки ее производителями Политика, 16:25
Клиенты «Тинькофф» реинвестировали дивиденды ЛУКОЙЛа в российские акции Инвестиции, 16:15
Власти Украины сообщили об отсутствии запрета на песни Цоя Политика, 16:13
Генпрокуратура признала Всемирный фонд природы WWF нежелательным Политика, 16:12
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:10
Госдума поддержала упрощенную регистрацию недостроев Недвижимость, 16:06
Путин анонсировал скорое поступление «Сарматов» на боевое дежурство Политика, 16:02
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России Политика, 16:01
Обман ради KPI и кризис 40 лет: почему сотрудники бегут из банков Pro, 16:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:00
Путин заявил, что на Украине «мужики наколотили 245 танков» Политика, 15:57
В «Спартаке» рассказали об усилении состава в летнее трансферное окно Спорт, 15:57
Аналитики представили критерии для проверки качества инвестрекомендаций Инвестиции, 15:49
Ярослав Качиньский вернулся на пост вице-премьера Польши Политика, 15:46
Дело Ивана Сафронова ,  
0 

Иван Сафронов сообщил об отправке в ШИЗО и медчасть

Журналист Иван Сафронов рассказал, что его отправили в ШИЗО и медчасть
Иван Сафронов сообщил, что более двух недель провел в ШИЗО и медчасти и допустил, что его вновь отправят в штрафной изолятор, не уточнив причину. Журналист отбывает срок по делу о госизмене в красноярской колонии, он отрицает вину
Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывший журналист «Коммерсанта» и экс-советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, который отбывает в красноярской колонии 22-летний срок по делу о госизмене, попал в штрафной изолятор (ШИЗО), подтвердил РБК его адвокат Дмитрий Катчев.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУФСИН по Красноярскому краю.

О том, что Сафронова отправляли в ШИЗО, стало известно из его письма активистке Ольге Елсаковой, которое процитировал правозащитный проект «ОВД-Инфо» (Минюст признал его иноагентом). По словам журналиста, он начал писать письмо 1 июня, но в тот же день его поместили в изолятор, а затем в медчасть. Закончить послание Сафронову удалось 18 июня; в письме журналист заявил, что его с большой вероятностью вновь водворят в ШИЗО.

Сколько именно дней он провел в штрафном изоляторе и по какой причине, не уточняется.

«Не сдамся» и «маме привет»: письма Ивана Сафронова семье и друзьям
Фотогалерея 
Иван Сафронов

Сафронов был задержан в июле 2020 года, а приговор ему был вынесен в сентябре 2022-го. Журналиста признали виновным по ст. 275 УК. По версии ФСБ, он «выполнял задания одной из спецслужб НАТО», был завербован в 2012 году, а в 2017-м передал западным разведкам информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки, а также о деятельности армии России на Ближнем Востоке. В этот период Сафронов работал в «Коммерсанте».

Читайте на РБК Pro
«300 тысяч рублей на руки»: как теперь ищут менеджеров по продажам
Работа с контрагентами: 10 ошибок и инструкция, как избежать проблем
Как японец стал миллиардером, применив нейросеть для поглощения компаний
Как «жабья» монета устроила переполох на крипторынке — Fortune

Адвокаты журналиста не раз подчеркивали, что в материалах дела нет гостайны. Сафронов отрицал вину и не пошел на сделку со следствием; он уверен, что предъявленные обвинения связаны с его журналистской деятельностью. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд оставил решение в силе. В конце февраля Сафронова этапировали в колонию.

В мае адвокаты вновь обжаловали приговор, на этот раз в Верховном суде. Они ожидают, что дело могут начать рассматривать ближе к осени.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Иван Сафронов ШИЗО колония письмо госизмена
Материалы по теме
Суд приговорил к 13 годам колонии связанного с делом Сафронова политолога
Политика
Журналист Иван Сафронов выразил надежду, что не проведет в тюрьме 22 года
Общество
Суд оставил в силе приговор Ивану Сафронову
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter