Разведывательный беспилотник НАТО впервые собрал данные над Финляндией

Беспилотник RQ-4D (Фото: US Air Force / Zuma / Global Look Press)

Разведывательный беспилотник НАТО впервые собрал данные над территорией нового члена альянса — Финляндии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.

Над территорией Финляндии пролетел беспилотник RQ-4D. Дрон собирал данные для поддержки коллективного сдерживания и обороны союзников. В НАТО отметили, что полет прошел на фоне активизации Военно-воздушными силами альянса разведывательных миссий на восточных границах блока из-за российской военной операции на Украине.

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в декабре 2022 года заявил, что подать заявку на членство в НАТО побудила «ядерная риторика России», а также изменение «реалий безопасности в Европе» из-за российской спецоперации на Украине. По словам Хаависто, «ядерные угрозы Москвы» заставили Хельсинки задуматься о том, как реагировать и откуда получить поддержку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Москва никогда никому не угрожала ядерным оружием и придерживается логики сдерживания. Об этом говорил и президент Владимир Путин, отмечая, что «все должны знать» о наличии у страны такого оружия и о готовности применять его, если потребуется, для защиты суверенитета.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе со Швецией. Заявку Стокгольма пока не одобрили Турция и Венгрия. Анкара обвиняла Швецию в предоставлении убежища членам «Рабочей партии Курдистана» (турецкие власти считают ее террористической) и критиковала за акции с сожжением Корана в Стокгольме.

МИД России назвал решение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО «ошибкой с далеко идущими последствиями». Путин предупредил, что расширение военной инфраструктуры на этих территориях «вызовет ответную реакцию» со стороны Москвы.