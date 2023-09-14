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Разведывательный беспилотник НАТО впервые собрал данные над Финляндией

Разведывательный дрон НАТО впервые облетел Финляндию для сбора данных
Беспилотник RQ-4D
Беспилотник RQ-4D (Фото: US Air Force / Zuma / Global Look Press)

Разведывательный беспилотник НАТО впервые собрал данные над территорией нового члена альянса — Финляндии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.

Над территорией Финляндии пролетел беспилотник RQ-4D. Дрон собирал данные для поддержки коллективного сдерживания и обороны союзников. В НАТО отметили, что полет прошел на фоне активизации Военно-воздушными силами альянса разведывательных миссий на восточных границах блока из-за российской военной операции на Украине.

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в декабре 2022 года заявил, что подать заявку на членство в НАТО побудила «ядерная риторика России», а также изменение «реалий безопасности в Европе» из-за российской спецоперации на Украине. По словам Хаависто, «ядерные угрозы Москвы» заставили Хельсинки задуматься о том, как реагировать и откуда получить поддержку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Москва никогда никому не угрожала ядерным оружием и придерживается логики сдерживания. Об этом говорил и президент Владимир Путин, отмечая, что «все должны знать» о наличии у страны такого оружия и о готовности применять его, если потребуется, для защиты суверенитета.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе со Швецией. Заявку Стокгольма пока не одобрили Турция и Венгрия. Анкара обвиняла Швецию в предоставлении убежища членам «Рабочей партии Курдистана» (турецкие власти считают ее террористической) и критиковала за акции с сожжением Корана в Стокгольме.

МИД России назвал решение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО «ошибкой с далеко идущими последствиями». Путин предупредил, что расширение военной инфраструктуры на этих территориях «вызовет ответную реакцию» со стороны Москвы.

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Разведывательный беспилотник НАТО впервые собрал данные над Финляндией
Разведывательный беспилотник НАТО впервые собрал данные над Финляндией

Теги
Персоны
беспилотники дроны разведывательные данные Финляндия НАТО
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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