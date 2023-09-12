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Военная операция на Украине ,  
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СБУ опровергла возбуждение дела против Бабченко

СБУ опровергла возбуждение дела против журналиста Аркадия Бабченко
Сюжет
Военная операция на Украине
Сам Бабченко говорил, что СБУ возбудила против него уголовное дело, а пограничники получили ориентировку на его задержание при попытке въехать на Украину. Он назвал это «крушением» всех планов
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила, что не возбуждала уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко (признан в России иностранным агентом). Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на ведомство.

«Информация о якобы открытии Службой безопасности Украины уголовного производства в отношении Аркадия Бабченко не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

Ранее Бабченко написал в соцсетях, что СБУ возбудила против него уголовное дело, а в базе пограничников висит ориентировка на его задержание и последующую отправку в Лукьяновское СИЗО в Киеве для проведения следственных действий.

По какой статье расследуется уголовное дело и что стало поводом для него, Бабченко не уточнял. Единственным возможным вариантом публицист назвал критику «Бубочки». Издание «Страна» предполагает, что речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском, которого Бабченко регулярно критикует.

«Для меня это... Это крушение. Всех планов. Всех мыслей. Всех надежд. Все эти годы я свое будущее ассоциировал с Украиной. <...> Проект «Украина» в отношении меня закрыт. Закрыл его не я», — написал Бабченко, заявив, что теперь пойдет «дальше по миру» искать «новый дом».

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом «Московского комсомольца» и программы «Забытый полк», которая шла на телеканалах НТВ, ТВ-6 и ТВС. До зимы 2017 года Бабченко жил и работал в России, после чего переехал в Чехию, затем в Израиль, а в августе того же года — на Украину. Там он работал на телеканале ATR.

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В мае 2018 года Нацполиция Украины сообщила, что Бабченко убили в подъезде его дома. Но на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что журналист жив, а убийство было инсценировкой, необходимой для поимки реальных организаторов покушения. Осенью 2019 года, вскоре после того, как украинским президентом стал Зеленский, Бабченко покинул Украину.

В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов. Причины такого решения ведомство тогда не назвало. В январе 2023 года МВД России объявило журналиста в розыск. В апреле Минюст России внес Бабченко в реестр иноагентов за ведение «сбора средств в поддержку ВСУ», а также за распространение «недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».

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Яна Ломакина
СБУ Служба безопасности Украины уголовное дело Аркадий Бабченко
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