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Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов

Журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано на Украине в 2018 году, попал в список террористов
Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила в список террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего страну в 2017 году. Соответствующий перечень опубликован на сайте ведомства.

Причины решения о включении Бабченко в список не уточняются.

Активы тех, кто попадает в перечень террористов, замораживаются. В месяц фигуранты списка могут тратить не более 10 тыс. руб.

В 2017 году Бабченко уехал в Киев, где работал на телеканале ATR.

В мае 2018 года украинские власти сообщили, что Бабченко убили в подъезде его собственного дома. Но уже на следующий день после этого глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что журналист жив, а инсценировка убийства была нужна для поимки реальных организаторов покушения из числа сотрудников российских спецслужб.

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Позднее в Киеве сообщили, что организаторы покушения планировали убийства 50 человек на территории Украины. По подозрению в организации убийств был задержан директор оружейного предприятия «Шмайсер» Борис Герман. В сентябре 2018 года его приговорили к 4,5 года лишения свободы, но уже в ноябре следующего года он был освобожден по состоянию здоровья.

Бабченко — российский журналист и писатель. Работал военным корреспондентом «Московского комсомольца», «Новой газеты» и программы «Забытый полк», которая шла на телеканалах НТВ, ТВ-6 и ТВС. В 2008 году он освещал события вооруженного конфликта в Южной Осетии. Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Аркадий Бабченко
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