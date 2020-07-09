Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов

Журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано на Украине в 2018 году, попал в список террористов

Аркадий Бабченко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила в список террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего страну в 2017 году. Соответствующий перечень опубликован на сайте ведомства.

Причины решения о включении Бабченко в список не уточняются.

Активы тех, кто попадает в перечень террористов, замораживаются. В месяц фигуранты списка могут тратить не более 10 тыс. руб.

В 2017 году Бабченко уехал в Киев, где работал на телеканале ATR.

В мае 2018 года украинские власти сообщили, что Бабченко убили в подъезде его собственного дома. Но уже на следующий день после этого глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что журналист жив, а инсценировка убийства была нужна для поимки реальных организаторов покушения из числа сотрудников российских спецслужб.