Путин отказался раскрыть смысл слов Си Цзиньпина о переменах

Си Цзиньпин (Фото: Gianluigi Guercia / Reuters)

Президент Владимир Путин не стал раскрывать смысл слов главы Китая Си Цзиньпина о переменах, которых «не было сто лет». Вопрос об этом ему задали на сессии Восточного экономического форума, трансляцию которой вел РБК.

Вопрос задал модератор сессии, управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов. Он попросил Путина поделиться секретом о смысле слов, сказанных лидером Китая после четырехчасовой встречи с российским президентом в марте 2023 года.

Тогда Си сказал, что «сейчас перемены, которых не было в течение ста лет, и мы вместе двигаем эти перемены», после чего пожал Путину руку и добавил: «Берегите себя, пожалуйста, дорогой друг».

Путин ответил ведущему, что не открывает секретов, поскольку раньше работал в КГБ. «Мы же говорили с ним с глазу на глаз, четыре часа сидели. Там очень много было нюансов, деталей... Я могу только сказать, что мы действительно за последние годы достигли беспрецедентного уровня наших отношений», — сказал президент.

Си Цзиньпин прилетал в Москву 20 марта. Он и Путин провели неформальную встречу, которая длилась четыре с половиной часа. Официальные переговоры состоялись на следующий день. Лидеры двух государств сперва провели полуторачасовую встречу в узком составе с участием членов делегаций, после чего общались в расширенном составе еще три часа.

Выступая по итогам переговоров Путин сказал, что он и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о плане развития экономического сотрудничества и документ об углублении стратегического партнерства.

По итогам переговоров лидеры государств подняли тост за здоровье друг друга и партнерство между странами.

1 августа Путин анонсировал новую встречу с председателем Китая в ближайшем будущем. Перед этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что график обмена визитами Путина и Си прорабатывается, но конкретных дат еще нет.