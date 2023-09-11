Управляющий директор телеканала РБК проведет сессию ВЭФ с Путиным

Илья Доронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Журналист и управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов будет модератором пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента России Владимира Путина, которая состоится 12 сентября.

Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, естественно, интересное выступление президента и, как всегда, насыщенную и интересную дискуссию, которую будет модерировать, предвидя ваш вопрос, Илья Доронов, так же как он это блистательно делал в прошлом году», — ответил Песков на вопрос о пленарной сессии с участием президента Владимира Путина.

Илья Доронов начал работать на телевидении в 2000 году во Владимире. В 2002 году стал работать в Москве корреспондентом и ведущим в телекомпании ВКТ, а потом корреспондентом на РЕН ТВ. В 2015 году был назначен заместителем главного редактора телеканала Life News. В РБК на должность управляющего директора телеканала перешел в 2018 году.



Обладатель ТЭФИ как лучший ведущий информационной программы (2012 год).

Восточный экономический форум — одна из крупнейших российских международных конференций, которая проходит с 2015 года на острове Русский на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).



VIII Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке.