Путин анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Алексей Майшев / POOL / ТАСС)

Президент Владимир Путин на встрече со школьниками в рамках открытого урока «Разговоры о важном» сообщил, что в скором времени встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Достаточно скоро у нас будут мероприятия и встреча будет с председателем Китайской Народной Республики. Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей, причем в самых разных областях», — сказал Путин.

Он добавил, что обсудит с Си дальнейшие шаги по развитию гуманитарных контактов между Россией и Китаем.

Ранее, 30 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что график обмена визитами Путина и Си прорабатывается, но конкретные даты называть еще рано.

До этого Bloomberg анонсировал первый с декабря 2022 года выезд Путина за границу — на форум «Один пояс, один путь» в Китае. Журналисты спросили Пескова, состоится ли этот визит.



«Пока преждевременно сообщать. Действительно, между Россией и Китаем прорабатывается график обмена визитами, в том числе на высшем уровне», — сказал Песков.



Пресс-секретарь пообещал сообщить отдельно, когда дата поездки будет согласована. В начале июля Песков заявлял, что на встрече лидеры России и Китая обсудят торгово-экономическое сотрудничество и международную обстановку.

