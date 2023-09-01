branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 17:22
Путин заявил о подготовке 1 млн специалистов по дронам Политика, 18:43
Генпрокуратура признала нежелательным фонд «Свободная Бурятия» Политика, 18:37
Mini представила новые электромобили Cooper и Countryman Авто, 18:36
Предсказавший кризис 2008 года экономист допустил новый обвал рынка Инвестиции, 18:30
С видом на Исаакий: почему стоит провести богемные выходные в Петербурге РБК Стиль и МТС Travel, 18:30
РФС объявил о проведении двух матчей с олимпийской сборной Египта Спорт, 18:25
Ограничения Binance и падение биткоина. Главные события недели Крипто, 18:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Генпрокуратура обязала КХЛ допустить Федотова вопреки дисквалификации Спорт, 18:10
Брокер Robinhood выкупит свои акции у Бэнкмана-Фрида на $605,7 млн Крипто, 18:09
Одиннадцать площадок для экопросвещения в Москве РБК и ДПиООС, 18:05
Путин анонсировал запуск конкурса, посвященного традиционным ценностям Политика, 18:03
МИД Дании предписал послу России сократить штат сотрудников Политика, 17:54
Правительство Армении решило ратифицировать Римский статут МУС Политика, 17:53
Путин анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином Политика, 17:50
Политика ,  
0 

Путин анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином

Путин анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Алексей Майшев / POOL / ТАСС)

Президент Владимир Путин на встрече со школьниками в рамках открытого урока «Разговоры о важном» сообщил, что в скором времени встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Достаточно скоро у нас будут мероприятия и встреча будет с председателем Китайской Народной Республики. Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей, причем в самых разных областях», — сказал Путин.

Он добавил, что обсудит с Си дальнейшие шаги по развитию гуманитарных контактов между Россией и Китаем.

Ранее, 30 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что график обмена визитами Путина и Си прорабатывается, но конкретные даты называть еще рано.

До этого Bloomberg анонсировал первый с декабря 2022 года выезд Путина за границу — на форум «Один пояс, один путь» в Китае. Журналисты спросили Пескова, состоится ли этот визит.

«Пока преждевременно сообщать. Действительно, между Россией и Китаем прорабатывается график обмена визитами, в том числе на высшем уровне», — сказал Песков.

Пресс-секретарь пообещал сообщить отдельно, когда дата поездки будет согласована. В начале июля Песков заявлял, что на встрече лидеры России и Китая обсудят торгово-экономическое сотрудничество и международную обстановку.
 

Теги
Персоны
Си Цзиньпин Владимир Путин переговоры
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кремль назвал преждевременным обнародование даты визита Путина в Китай
Политика
Reuters узнал, что Си Цзиньпин, вероятно, пропустит саммит G20 в Индии
Политика
Си Цзиньпин предложил Моди деэскалацию на границе
Политика