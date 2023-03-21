Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле продлились три часа

Си Цзиньпин и Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в Кремле (Фото: Павел Быркин / Sputnik / Reuters)

В Большом Кремлевском дворце завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает ТАСС.

Лидеры двух государств общались три часа. Переговоры начались с полуторачасовой встречи в узком составе с участием членов делегаций, затем продолжились в расширенном составе.

Выступая по итогам переговоров, Путин заявил, что лидеры двух стран подписали совместное заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества и документ об углублении стратегического партнерства. По его словам, переговоры прошли в «товарищеской, конструктивной атмосфере», а российско-китайские отношения «находятся на наивысшем за всю историю уровне развития».

20 марта Си и Путин провели неформальную встречу, которая продлилась четыре с половиной часа. Китайский лидер прилетел в Москву впервые после нового переизбрания на пост председателя страны, выбрав Россию в качестве страны для первой зарубежной поездки. На неформальной встрече Путин сообщил главе КНР, что российское руководство изучило идеи Пекина по мирному урегулированию на Украине. По его словам, Москва открыта для переговорного процесса с Киевом.

По итогам переговоров 21 марта Путин сказал, что предложения Китая можно в будущем взять за основу плана по мирному урегулированию — когда к этому будут готовы в Киеве и на Западе.