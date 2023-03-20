Встреча Путина и Си Цзиньпина продлилась четыре с половиной часа
Неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершилась, сообщает «РИА Новости». Переговоры продлились четыре с половиной часа.
Китайский лидер 20 марта прилетел в Москву, его визит продлится три дня. Это первая зарубежная поездка Си Цзиньпина после нового переизбрания на пост председателя страны.
На встрече Путин сообщил Си, что российские власти изучили идеи Пекина по мирному урегулированию на Украине, и добавил, что Москва открыта для переговорного процесса. В свою очередь глава КНР выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на президентских выборах 2024 года, если он решит баллотироваться.
После лидеры продолжили общение в закрытом формате. 21 марта к Путину и Си Цзиньпину присоединятся представители делегаций двух стран — на этот день запланирована основная программа.