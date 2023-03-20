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Встреча Путина и Си Цзиньпина продлилась четыре с половиной часа

Неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в Кремле завершилась спустя 4,5 часа
Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин (справа)
Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин (справа) (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершилась, сообщает «РИА Новости». Переговоры продлились четыре с половиной часа.

Китайский лидер 20 марта прилетел в Москву, его визит продлится три дня. Это первая зарубежная поездка Си Цзиньпина после нового переизбрания на пост председателя страны.

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На встрече Путин сообщил Си, что российские власти изучили идеи Пекина по мирному урегулированию на Украине, и добавил, что Москва открыта для переговорного процесса. В свою очередь глава КНР выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на президентских выборах 2024 года, если он решит баллотироваться.

После лидеры продолжили общение в закрытом формате. 21 марта к Путину и Си Цзиньпину присоединятся представители делегаций двух стран — на этот день запланирована основная программа.

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Владимир Путин Си Цзиньпин Китай

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