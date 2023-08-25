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Финансы ,  
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Сбербанк заплатит налог на сверхприбыль в размере 0,5% своих дивидендов

Сбербанк заплатит 3 млрд руб. в бюджет в виде налога на сверхприбыль
В апреле глава Сбербанка Герман Греф оценивал возможный объем выплат по налогу на сверхприбыль в 10 млрд руб. Однако в итоге будет лишь около 3 млрд руб.
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В качестве разового налога на сверхприбыль (windfall tax) Сбербанк выплатит в федеральный бюджет около 3 млрд руб., что составляет примерно 1% от сделанных за 2022 год выплат по налогу на прибыль, или 0,5% от дивидендов за тот же год. Об этом сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Исходя из финальной версии закона о налоге на сверхприбыль, подписанного президентом, группа «Сбер» уплатит в бюджет до 3 млрд руб. Мы планируем внести эту сумму в качестве обеспечительного платежа до 30 ноября 2023 года. При этом отметим, что «Сбер» является одним из крупнейших налогоплательщиков в России — за 2022 год банк заплатил налог на прибыль в размере 310 млрд руб. Кроме того, по итогам 2022 года «Сбер» выплатил дивиденды в размере 565 млрд руб.», — говорится в комментарии.

В апреле глава Сбербанка Герман Греф оценивал возможный объем выплат по налогу на сверхприбыль в 10 млрд руб. Однако после принятия закона итоговая сумма оказалась ниже.

Закон, который президент России Владимир Путин подписал 4 августа, устанавливает разовый налог для крупных компаний, получивших за 2021 год и 2022 год прибыль более 1 млрд руб. Они должны будут заплатить 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателем за 2018–2019 годы.

Налог на сверхприбыль должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, его сумму компании должны посчитать самостоятельно. Ее можно снизить в два раза, до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Общую сумму поступлений в бюджет от разового налога ранее в Минфине оценивали в 300 млрд руб.

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Евгений Калюков Евгений Калюков
Сбербанк налоги windfall tax
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