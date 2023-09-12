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Движение по Крымскому мосту возобновили спустя час

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта спустя час
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Военная операция на Украине

На Крымском мосту возобновили движение автомобильного транспорта спустя примерно один час, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение было перекрыто в течение часа.

Проезд по мосту периодически приостанавливают из-за попыток атак на него. Например, это произошло в ночь с 1 на 2 сентября.

1 сентября около 23:15 мск украинский беспилотный катер попытался нанести удар по Крымскому мосту. В российском Минобороны заявили, что пресекли эту попытку и уничтожили дрон в Черном море.

Затем около двух часов ночи 2 сентября еще два украинских беспилотника также были уничтожены при попытке совершить атаку на Крымский мост.

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Крым Крымский мост приостановка движения
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