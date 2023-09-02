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Украина попыталась атаковать Крымский мост беспилотным катером

Минобороны: украинский беспилотный катер уничтожен при попытке атаковать Крымский мост
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские военные уничтожили в Черном море украинский беспилотный катер, который пытался атаковать Крымский мост, сообщили в Минобороны России

«1 сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря», — говорится в сообщении ведомства.

После этого движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, следует из сообщения в телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту.

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Крым Крымский мост перекрытие движения