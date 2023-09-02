Минобороны сообщило о второй за ночь попытке украинского дрона атаковать Крымский мост

Украинский дрон второй раз за ночь попытался атаковать Крымский мост

Украина предприняла новую попытку атаковать Крымский мост с помощью беспилотного катера, сообщает Минобороны России. Это уже вторая попытка за ночь, первый раз был около 23:15 мск.

«2 сентября около 02:10 мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером», — говорится в сообщении.

Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря, добавили в ведомстве.

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