Движение по разрушенной части Крымского моста возобновят 15 сентября

Власти планируют восстановить движение по разрушенной ветке Крымского моста спустя два месяца после атаки дронов. В правительстве оценивали стоимость ремонта в 1–1,3 млрд руб

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение по автомобильной ветке Крымского моста запустят 15 сентября, о таких планах сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 1».

«Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме. Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части поедем, потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения», — сказал он.

Хуснуллин пояснил, что «мост уже есть», осталось положить асфальт, наладить освещение, расчертить разметку, установить барьерные ограждения.

Взрыв произошел около двух месяцев назад — в ночь на 17 июля. За происшествием стоят украинские спецслужбы, которые использовали два надводных беспилотника, сообщал НАК. Со слов Хуснуллина, «одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению». На пролете по направлению в Керчь произошло осевое смещение на 70–80 см, но сам он находится на опоре. Опоры моста уцелели.

Погибли два человека, ехавшие в автомобиле в Крым. Их дочь получила повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму, ее в стабильном состоянии доставили на лечение в Москву.

Восстановление моста потребует 1–1,3 млрд руб., оценивало тогда правительство.

