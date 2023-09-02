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Движение по Крымском мосту открыли после попыток атак украинских дронов

На Крымском мосту возобновили движение машин после трех попыток атак украинских дронов
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Военная операция на Украине

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

Проезд перекрывали 2 сентября в полночь. Перед этим, 1 сентября около 23:15 мск один украинский беспилотный катер попытался нанести удар по мосту. В Минобороны заявили, что пресекли эту попытку и уничтожили дрон в Черном море.

Затем около двух часов ночи 2 сентября еще два украинских беспилотника также были уничтожены при попытке совершить атаку на Крымский мост.

Министр обороны Украины Алексей Резников в июле говорил, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Крымскому мосту в целях снижения российской обороноспособности. Российская сторона заявляла, что «варварские» атаки Украины на Крымский мост не останутся без ответа.

Теги
Крым Крымский мост автомобильное движение перекрытие движения беспилотники дроны Украина
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