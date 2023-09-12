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Военная операция на Украине ,  
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На Крымскому мосту временно перекрыли движение для машин

Движение транспорта по Крымскому мосту на время приостановили
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Военная операция на Украине

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

Около 12 часов ночи сообщалось, что с обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Движение на Крымскому мосту периодически приостанавливают из-за попыток атак на него. Так, 9 сентября Минобороны сообщило, что российские корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать мост.

Кроме того, военное ведомство сообщило об уничтожении западнее Крыма четырех быстроходных катеров с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 50 украинских военнослужащих.

Теги
Крым Крымский мост перекрытие движения
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