Движение транспорта по Крымскому мосту на время приостановили

На Крымскому мосту временно перекрыли движение для машин

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

Около 12 часов ночи сообщалось, что с обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Движение на Крымскому мосту периодически приостанавливают из-за попыток атак на него. Так, 9 сентября Минобороны сообщило, что российские корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать мост.

Кроме того, военное ведомство сообщило об уничтожении западнее Крыма четырех быстроходных катеров с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 50 украинских военнослужащих.