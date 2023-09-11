МИД предупредил о приближении нового кризиса на Корейском полуострове

На Корейском полуострове грядет новый кризис из-за США и их союзников, заявил ТАСС директор первого департамента Азии МИД Георгий Зиновьев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Динамика событий на Корейском полуострове свидетельствует о приближении нового кризиса, отчетливым признаком которого является эскалация военно-политической напряженности и нарастание воинственной риторики между ключевыми противоборствующими сторонами — КНДР, а также США и их союзниками в лице Республики Корея и Японии», — отметил Зиновьев.

По его словам, Россия наблюдает наращивание военной активности в субрегионе, в частности, военные учения и стягивание стратегического потенциала США вокруг Корейского полуострова.

Зиновьев подчеркнул, что трудно верить утверждениям о том, что эти маневры являются рутинными и оборонительными, поскольку они носят «антироссийский и антикитайский подтексты». Он напомнил, что КНДР «постоянно предупреждает об опасности подобных приготовлений, чреватых прямым военным столкновением», из-за чего ситуация в субрегионе «становится все более опасной».

7 сентября посол Северной Кореи в Москве Син Хон Чхоль заявил, что Россия и КНДР будут укреплять «боевое товарищество и сплоченность» в борьбе «против общего врага». Он не уточнил, о ком конкретно идет речь.

Администрация США на фоне новостей о том, что глава КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным, пытается убедить Пхеньян отказаться от планов поставлять Москве вооружения и от сотрудничества двух стран в оборонительной сфере.

26 августа заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что учения США и их союзников рядом с Корейским полуостровом могут привести к войне. Он отметил, что маневры, которые проходили как на море, так и на суше, «еще больше обострят напряженность» и повысят риск конфронтации и конфликта. США и Южная Корея начали военные учения 21 августа, они продлились десять дней.

Китай не раз выражал протест из-за военного присутствия США в регионе. Вашингтон пояснял, что наращивает там военное присутствие из-за угрозы США и союзникам со стороны КНДР.