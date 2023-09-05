США попросят КНДР не помогать России с оружием

Джейк Салливан (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Власти США намерены убеждать КНДР отказаться от планов поставок России вооружений и от сотрудничества двух стран в оборонительной сфере. Об этом на брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Наш анализ показывает, что переговоры КНДР и России об оборонной поддержке сейчас продвигаются... Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги», — сказал Салливан.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон подтвердила, что у США есть информация о планах северокорейского лидера Ким Чен Ына приехать в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. По данным Вашингтона, стороны намерены обсудить сотрудничество в сфере обороны. Среди интересов КНДР названы передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственная помощь.

В Кремле отказались комментировать информацию о возможном визите Ким Чен Ына в Россию.

В конце мая посол России в КНДР Александр Мацегора говорил, что КНДР не поставляет Москве оружие и боеприпасы, поскольку страна сама находится в предвоенной обстановке.

В июле КНДР посетил министр обороны Сергей Шойгу, он встретился с лидером Северной Кореи. Темами разговора, как уточнило Минобороны, были вопросы глобальной и региональной безопасности. Шойгу посетил парад в честь 70-летия окончания Корейской войны, Ким Чен Ын показал ему беспилотники, сделанные в КНДР, и межконтинентальные ракеты. В начале сентября Шойгу не исключил, что российская и северокорейская армии могут провести совместные учения.