Китай предупредил об угрозе войны из-за учений США и союзников близ Кореи

Зампостпреда КНР в ООН заявил о риске войны из-за учений США и союзников у Кореи

Учения США и их союзников близ Корейского полуострова могут привести к войне, заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности организации.

«Сейчас, когда мы говорим [в Совете Безопасности], США и их союзники проводят военные учения. Эти действия не будут содействовать взаимному доверию и не приведут к созданию мирного механизма на полуострове, — сказал дипломат.

Учения, по словам Гэн Шуана, «еще больше обострят напряженность» и повысят риск конфронтации и конфликта, а «в итоге даже могут привести к войне».

США и Южная Корея 21 августа начали ежегодные совместные военные учения «Щит свободы Ульчи» близ Корейского полуострова. В них принимают участие армия, флот и спецназ Южной Кореи и США. Военные практикуются в маневрировании и рукопашном бое, отрабатывают разведывательные навыки и умения по оказанию первой помощи.

Маневры проходят как на море, так и на суше. Они должны завершиться 31 августа.

Китай не раз выражал протест из-за военного присутствия США в регионе. Вашингтон, в свою очередь, пояснял, что наращивает там военное присутствие из-за угрозы США и союзникам со стороны КНДР. За день до начала учений Пхеньян произвел второй запуск в космос разведывательного спутника, однако он, как и прошлый, закончился неудачей.