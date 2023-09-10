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Военная операция на Украине ,  
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Великобритания передала Украине эхолоты для навигации стоимостью £1,6 млн

Великобритания передала Украине четыре эхолота для навигации стоимостью £1,6 млн
Сюжет
Военная операция на Украине

Гидрографическая служба Великобритании передала Украине четыре эхолота стоимостью £1,6 млн (около $2 млн) для поддержания безопасной морской навигации, сообщается на сайте британского правительства.

Оборудование передали Украине для поддержания коммерческого судоходства, сказано в сообщении. Киев получил от британских властей два однолучевых и два многолучевых эхолота, которые сможет использовать для «гидрографических исследований», сбора данных о морском дне и окружающей среде.

«Данные можно обработать и использовать для создания и обновления мореходных карт <…> для поддержания безопасного судоходства в регионе», — пояснили в британском Минобороны, которому подчиняется служба.

Эхолот — устройство для исследования рельефа дна с помощью звуковых импульсов. Он позволяет обнаруживать подводные объекты.

Киев ищет альтернативные пути поставок для своего зерна ввиду прекращения действия зерновой сделки. Она не работает с 17 июля. Москва вышла из соглашения, требуя выполнения своих условий — в частности, переподключения Россельхозбанка к SWIFT и возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Требования России направлены на снятие ограничений на ее сельхозэкспорт. Это было частью сделки, как и транспортировка украинского зерна по Черному морю.

Минобороны России после приостановки Москвой участия в зерновой сделке объявило, что будет считать все идущие в украинские порты или из них корабли потенциальными перевозчиками военного груза. Такое же решение в отношении кораблей, следующих в российские порты, приняли в Киеве.

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Украина после приостановки действия зерновой сделки открыла временный коридор для торговых судов через Черное море. Также Киев решил вывозить из страны зерно через порты на Дунае и начать его экспорт через средиземноморские порты Хорватии.

Теги
Великобритания Украина навигация судоходство
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