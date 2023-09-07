Украина начала экспорт зерна через порты Хорватии

После прекращения зерновой сделки Украина ищет альтернативные черноморскому пути экспорта зерна. Теперь часть его вывозится через средиземноморские порты Хорватии. Россия допускала возвращение в сделку при выполнении ее условий

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Украина начала экспортировать свою сельхозпродукцию через средиземноморские порты Хорватии, сообщила министр экономики страны Юлия Свириденко, передает «Страна».

«Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора», — сказала она. По словам Свириденко, этот маршрут «будет играть важную роль» в торговле между странами, в том числе и после окончания боевых действий.

Такое заявление министр сделала на встрече с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Он не раз выступал с предложением, чтобы через порты страны транспортировалось зерно с Украины. На этот счет он высказался в очередной раз накануне, 6 сентября, передает Index.

«Хорватия видит себя средиземноморскими воротами в Центральную Европу, и именно поэтому мы предложили больше возможностей в наших портах, особенно в нашем стратегическом порту Риека», — сказал политик. Он добавил, что власти Хорватии хотят развить железнодорожное сообщение между Риекой и портом Вуковар на Дунае. Расстояние между ними — более 350 км по прямой. У Украины на Дунае есть несколько портов — например, Рени и Измаил. В последнее время они подвергаются ударам.

Киев ищет альтернативные пути поставок для своего зерна ввиду прекращения действия зерновой сделки. Она не работает с 17 июля. Москва вышла из соглашения, требуя выполнения своих условий — в частности, переподключения Россельхозбанка к SWIFT и возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Требования России направлены на снятие ограничений на ее сельхозэкспорт, что было частью сделки наряду с транспортировкой украинского зерна по Черному морю.

Как писала The Wall Street Journal, раньше зерно из Украины через порты на Дунае не вывозили, так как транспортировка их по Черному морю была самой дешевой ($29 за тонну против $124 из дунайских портов в ноябре 2022 года). Цены на экспорт по суше были еще выше — $140 за тонну.

На фоне изменений в логистике украинские фермеры сталкиваются с убытками. Как сказал WSJ фермер из Черниговской области Валерий Колоша, сельскохозяйственный рынок страны «мертв», и предприниматели стараются различными способами держаться на плаву — например, сажая более прибыльные культуры, такие как подсолнечник, и сокращая посевы, например, озимых.