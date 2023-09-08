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Киев решил отправлять зерно в Африку через порты на Дунае

Премьер Шмыгаль: Украина будет отправлять зерно в Африку через порты на Дунае
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев собирается отправлять в Африку и Азию пшеницу и кукурузу через свои дунайские порты, рассказал премьер-министр Шмыгаль. Бесплатное зерно шести африканским странам обещал и Путин
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украина собирается отправлять в Африку и Азию гуманитарную помощь в виде аграрной продукции через свои порты на Дунае, сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Дунайские порты теперь будут вовлечены в оказание гуманитарной помощи в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии. <...> Помощь будет оказываться в рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Grain from Ukraine», — указал он.

Шмыгаль добавил, что Киев вместе с ООН и своими партнерами работает над восстановлением своего сельхозэкспорта и разблокировкой черноморских портов, зерно из которых не вывозится ввиду прекращения действия с 17 июля зерновой сделки.

Поставлять бесплатно зерно в страны Африки обещала и Россия. Президент Владимир Путин, говоря об этом, также выражал готовность возобновить зерновую сделку, если будут сняты ограничения на экспорт российской агропродукции.

У Украины на Дунае есть несколько портов — например, Измаил, Рени, Килия в Одесской области. The Wall Street Journal писала, что раньше они не использовались для поставок зерна ввиду дороговизны логистики: если транспортировка по Черному морю стоила $29 за тонну, то по Дунаю — $124 (в ноябре 2022 года). Цены на экспорт по суше были еще выше — $140 за тонну.

После приостановки зерновой сделки дунайские порты оказались одним из альтернативных маршрутов для поставок. Накануне, 7 сентября, власти Украины сообщили, что начали экспорт зерна через средиземноморские порты Хорватии — в этой стране также течет Дунай, и премьер-министр республики Андрей Пленкович рассказал, что Загреб намерен развивать связь между своими портами на Дунае и на море.

В Измаильском районе Одесской области, где находятся дунайские порты, регулярно сообщают об ударах с воздуха. Например, в ночь на 6 сентября там были атакованы «объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры», указывал губернатор Олег Кипер. Эту информацию Минобороны России не комментировало. Однако 3 сентября ведомство отчитывалось об ударе дронами «по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Зерновая сделка Дунай Африка Украина
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