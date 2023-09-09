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Зеленский встретился с главой МИД Японии

Зеленский встретился с главой МИД Японии в Киеве
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Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и&nbsp;Ёсимаса Хаяси
Владимир Зеленский и Ёсимаса Хаяси (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Японии Хаяси Ёсимасой. Об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

Стороны договорились начать переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности, сообщил Зеленский. «Я благодарен Японии за то, что она остается нашим ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину», — заявил он.

Глава МИД Японии посетил Украину впервые с начала российской военной операции. При этом он стал последним из руководителей внешнеполитических ведомств стран G7, побывавших в Киеве с февраля прошлого года.

В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония.

В марте Украину посетил премьер-министр Японии Фумио Кисида. В мае Япония провела саммит «Большой семерки» в Хиросиме. На мероприятие пригласили и Зеленского. В совместном заявлении по итогам саммита страны G7 пообещали активизировать дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины, а также увеличить издержки для тех, кто помогает России в военных действиях.

На саммите НАТО в Вильнюсе в июле страны G7 приняли декларацию, в которой перечислили обязательства по долгосрочному обеспечению безопасности Украины. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак объяснял, что Киев заключит двусторонние соглашения о гарантиях безопасности со странами, которые присоединились к декларации. Украинские власти уже начали переговоры по гарантиям с США, Францией и Великобританией.

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Российский президент Владимир Путин заявлял, что Украина имеет право на получение гарантий безопасности и Россия не против обсуждения этого вопроса, но только при условии обеспечения собственной безопасности. В то же время его пресс-секретарь Дмитрий Песков называл потенциально опасным предоставление Украине гарантий безопасности, добавив, что это посягательство на безопасность России.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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