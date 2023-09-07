Балицкий: ВСУ потеряли около 100 военных у Работино и Вербового на Запорожье

Балицкий сообщил о массированных ударах по ВСУ при ротации у Работино

Во время ротации подразделений украинской армии в районе населенных пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области их потери составили около 100 человек, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ», — отметил он.

Помимо этого, ВСУ потеряли девять артиллерийских орудий, два миномета, два танка и три беспилотника.

Накануне Балицкий сообщил об отходе российской армии из Работино. По его словам, это тактическое отступление на холмы, поскольку «держаться на голой плоскости не представляется целесообразным».

При этом представитель запорожской администрации Владимир Рогов заверил, что «никакого отступления» российских сил из Работино не произошло — село находится под огневым контролем ВС России.

Он отметил, что ВСУ удалось закрепиться только на севере села, тогда как все их попытки выдвинуться в южную часть поселка сразу же пресекаются российскими военными.

Днем 5 сентября Минобороны России сообщало об отражении атак в районе Работино. В тот день Рогов заявил, что украинские военные попали в «огневой мешок» в Работино и что российские военные наносят массированные удары по штурмовым группам ВСУ.