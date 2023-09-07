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Москва запросила заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков»

Россия запросила на 26 сентября заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков»
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Подрыв «Северных потоков»
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Постпредство России в ООН запросило на 26 сентября заседание Совбеза ООН по поводу взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщил первый зампостпреда России в организации Дмитрий Полянский.

«Мы запросили на 26 сентября — годовщину подрыва «Северных потоков» — открытое заседание СБ ООН», — рассказал он. Заседание начнется в 22:00 по Москве.

В ночь на 26 сентября 2022 года на обеих нитках «Северного потока-1» произошли взрывы. Компания — оператор газопровода Nord Stream AG заявила о серьезных разрушениях и не смогла спрогнозировать, когда трубопровод возобновит работу.

Другой газопровод — «Северный поток-2» — также получил повреждения от взрывов, они нанесли ущерб одной нитке. Трубопровод в эксплуатацию не вводили. Специалисты «Газпрома» нашли на месте подрывов в общей сложности две воронки по 5 м глубиной.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом, нацеленным на подрыв энергетической безопасности «целого континента». Глава государства обвинил в подрыве газопроводов страны, которые заинтересованы в транзите газа по территории Украины.

Теги
ООН Совбез ООН Дмитрий Полянский Северный поток
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