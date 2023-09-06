Париж начала поставку Киеву более 150 французских дронов

Фото: delair.aero

Париж начал поставлять Киеву беспилотники производства французской компании Delair, сообщил в X (ранее — Twitter) глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню.

«Более 150 беспилотников отобраны Украиной, поставки финансируются Францией и уже осуществляются», — написал министр.

Delair выпускает несколько типов дронов, включая разведывательные. Лекорню не уточнил, какие беспилотники получит Киев.

Франция поставляет оружие Украине с начала боевых действий. Париж передавал Киеву бронетехнику, артиллерийские орудия, включая РСЗО, самолеты, ракеты SCALP и другие системы вооружения. Москва осуждает поставки оружия на Украину и заявляет, что это не помешает достичь целей спецоперации.

С начала российской спецоперации на Украине российские регионы были атакованы беспилотниками более 500 раз, подсчитал РБК. Москва возлагает ответственность за атаки на Киев. Российские власти принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Усиление этих атак Кремль объяснял тем, что украинские вооруженные силы не имеют успеха в ходе контрнаступления.