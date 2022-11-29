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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Украина получила от Франции РСЗО LRU

Министр обороны Украины сообщил о прибытии в страну РСЗО LRU из Франции
РСЗО LRU
РСЗО LRU (Фото: Björn Trotzki / imago-images.de / Global Look Press)

Французская реактивная система залпового огня (РСЗО) LRU прибыла на Украину, заявил в Twitter министр обороны Алексей Резников.

В октябре Би-би-си со ссылкой на источники сообщал о планах Франции отдать Украине три ракетных установки LRU M270. 20 ноября министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню рассказал, что Киев получил от Парижа две системы LRU.

LRU — французская модификация американской РСЗО M270 MLRS. Есть и немецкий вариант — MARS II, такие системы Украина получала от Германии. США поставляют Киеву РСЗО M142 HIMARS, а также M270 MLRS.

Франция передает Киеву гаубицы Caesar, бронетранспортеры и другие вооружения и технику. По словам Лекорню, страна входит в топ-5 стран по объему помощи Украине. «Мы являемся одним из крупнейших доноров с €550 млн из общей суммы €3 млрд», — уточнил министр.

Россия считает, что военная помощь Украине от западных стран затягивает конфликт. При этом Кремль настаивает, что такие действия не помешают Москве достичь целей спецоперации.

Теги
Минобороны Украины Украина Алексей Резников Франция военная техника Военная операция на Украине РСЗО
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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