Украина получила от Франции РСЗО LRU

Министр обороны Украины сообщил о прибытии в страну РСЗО LRU из Франции

РСЗО LRU (Фото: Björn Trotzki / imago-images.de / Global Look Press)

Французская реактивная система залпового огня (РСЗО) LRU прибыла на Украину, заявил в Twitter министр обороны Алексей Резников.

В октябре Би-би-си со ссылкой на источники сообщал о планах Франции отдать Украине три ракетных установки LRU M270. 20 ноября министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню рассказал, что Киев получил от Парижа две системы LRU.

LRU — французская модификация американской РСЗО M270 MLRS. Есть и немецкий вариант — MARS II, такие системы Украина получала от Германии. США поставляют Киеву РСЗО M142 HIMARS, а также M270 MLRS.

Франция передает Киеву гаубицы Caesar, бронетранспортеры и другие вооружения и технику. По словам Лекорню, страна входит в топ-5 стран по объему помощи Украине. «Мы являемся одним из крупнейших доноров с €550 млн из общей суммы €3 млрд», — уточнил министр.

Россия считает, что военная помощь Украине от западных стран затягивает конфликт. При этом Кремль настаивает, что такие действия не помешают Москве достичь целей спецоперации.