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Власти Истры показали обломки сбитого ночью дрона

Власти Истры показали фото сбитого ночью беспилотника, который нес взрывчатку
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: tatianavitusheva / Telegram
Фото: tatianavitusheva / Telegram
Фото: tatianavitusheva / Telegram
Фото: tatianavitusheva / Telegram
Фото: tatianavitusheva / Telegram
Фото: tatianavitusheva / Telegram
Фото: tatianavitusheva / Telegram

Сбитый ночью в Истре беспилотник был кустарного производства и нес на себе взрывчатку, сообщила глава города Татьяна Витушева в своем телеграм-канале.

«Об этом говорит первичный осмотр выявленных обломков сбитого летательного аппарата», — отметила Витушева. Она добавила, что взрывная волна незначительно повредила пять близлежащих частных домов. В результате падения уничтоженного дрона также загорелась хозяйственная постройка. Инцидент произошел рядом с элитным коттеджным поселком «Княжье озеро» и селом Павловская Слобода.

Беспилотник над Истрой в Московской области сбили в 4:15 5 сентября. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, помимо этого, средства ПВО сбили дроны над Тверской и Калужской областями, когда аппараты пытались долететь до столицы. В Тверской области беспилотник сбили рядом с Завидово: в этом районе расположена одна из государственных резиденций президента России.

Из-за атаки беспилотников ночью московские аэропорты задержали или отменили несколько рейсов. Так, во Внуково было задержано 15 рейсов и еще три отменили, в Шереметьево задержали один рейс, в Домодедово — два.

В начале августа глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Киев прибегает к тактике «нанесения террористических ударов», поскольку украинское контрнаступление не стало успешным. Тем не менее он отметил, что в связи с атаками беспилотников существует «очевидная угроза».

Власти Истры показали обломки сбитого ночью дрона
Власти Истры показали обломки сбитого ночью дрона

Теги
Истра Московская область беспилотники
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