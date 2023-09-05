В аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали более 10 рейсов

Телеграм-каналы Baza сообщил, что во Внуково объявлен план «Ковер». За последнюю неделю столичные аэропорты не раз сообщали об ограничении полетов из-за атак дронов.

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В аэропортах Москвы задержали 14 рейсов, еще три отменили, следует из данных «Яндекс. Расписания».

По данным на 3:53 по мск, во Внуково задержали 10 рейсов, отменили три. В Домодедово и Шереметьево задержали по два рейса.

Телеграм-канал Baza сообщает, что во Внуково объявлен план «Ковер» — его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Позже Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью силы ПВО уничтожили дроны в Калужской области и в Истринском районе, которые пытались осуществить атаку на Москву.

«Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.

Накануне ночью в аэропортах Москвы задержали или отменили более 30 рейсов.

За последнюю неделю столичные аэропорты не раз сообщали об ограничении полетов из-за атак дронов. Так, 1 сентября во Внуково и Домодедово задержали более 40 рейсов, еще 20 были отменены. Телеграм-каналы Baza и Mash тогда писали, что в столичных аэропортах объявлен план «Ковер». Позднее Собянин сообщил, что под Москвой, рядом с Люберцами, был сбит очередной дрон, пострадавших нет.