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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитом над Крымом беспилотнике

Минобороны: ПВО сбила над Крымом украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Дрон самолетного типа сбила ПВО над Крымом, сообщило Минобороны. Также утром 5 сентября беспилотники сбили над Тверской, Калужской и Московской областями, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны утром 5 сентября уничтожили беспилотник самолетного типа над Крымом, сообщило Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Также в ночь на 5 сентября российские военные с помощью средств ПВО сбили дроны над Тверской, Калужской областями и в Истринском районе Подмосковья, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, сбитые аппараты пытались осуществить атаку на столицу. Из-за атаки дронов в московских аэропортах Внуково и Шереметьево были введены ограничения на полеты, на запасные аэродромы ушли пять самолетов, отчиталась Росавиация.

Накануне, в ночь на 4 сентября, Минобороны также сообщало о попытках Киева атаковать объекты в Крыму с помощью беспилотника. Средства ПВО перехватили два дрона — над Черным морем, а также в Курской области. Кроме того, российская авиация уничтожила четыре катера с десантом ВСУ в Черном море. Катера направлялись к мысу Тарханкут.

Минобороны сообщило о сбитом над Крымом беспилотнике
Минобороны сообщило о сбитом над Крымом беспилотнике

Украина регулярно применяет беспилотники для ударов по российским регионам. Первая атака на Москву произошла в ночь на 3 мая: тогда два беспилотника пытались нанести удар по Кремлю. Власти сообщили, что аппараты вывели из строя, пострадавших не было. С тех пор дроны регулярно сбивали над Москвой и Подмосковьем. РБК подсчитал, что к концу августа число их атак на российские регионы (за исключением новых субъектов) с начала спецоперации на Украине превысило 500.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
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