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В Уссурийске начали эвакуацию жителей из-за риска нового прорыва дамбы

В затопленном районе Уссурийска начали эвакуацию из-за риска прорыва дамбы
Фото: ussur_admin / Telegram
Фото: ussur_admin / Telegram

В Приморье спасатели начали эвакуацию жителей Пуциловской территории города Уссурийска из-за риска прорыва дамбы после ливней, сообщает городская администрация.

«Паводковый водосброс на водохранилище не справляется со своей функцией, поэтому возможен подмыв грунта. <...> Жителей эвакуируют спасатели», — говорится в сообщении.

В августе из-за сильных затяжных дождей и тайфуна Khanun в Приморье начались наводнения. В середине месяца местные власти ввели режим ЧС регионального уровня, а 25 августа — федерального уровня. Глава Приморского края Олег Кожемяко сообщал, что общий ущерб оценивается в 7 млрд руб.

Глава регионального гидрометцентра предупреждал, что в сентябре на Приморье вновь обрушатся сильные ливни из-за тайфуна Saola.

В городе прорвало дамбу 12 августа, в результате подтопило пять домов. Тогда выпало 132,8 мм осадков, уровень реки Раздольная повысился на 300 см выше поймы, а уровень реки Ракова — на 438 см. После наводнения на Малоказаченском водохранилище был установлен дежурный круглосуточный пост.

Прокуратура завела уголовное дело по статьям о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) и о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которое привело к крупному ущербу (ч. 1 ст. 216 УК).

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PrimaMedia сообщало о погибшей женщине — она утонула. СК по региону также сообщал, что во время паводка двух детей затянуло в водопропускную трубу, они погибли.

Теги
Приморье Уссурийск эвакуация ливни
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