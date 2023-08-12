В Уссурийске прорвало дамбу

В городе по состоянию на утро 12 августа выпало 132,8 мм осадков. Жителей одного из микрорайонов города эвакуируют. Вода прибыла к первым этажам трех многоквартирных домов.

В Уссурийске Приморского края прорвало дамбу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу города.

По состоянию на утро 12 августа в городе выпало 132,8 мм осадков, сообщили в администрации Уссурийска. Уровень реки Раздольная повысился на 300 см выше поймы, а уровень реки Ракова — на 438 см.



«Отсутствует автомобильное сообщение к селам: Богатырка, Монакино, Улитовка, Яконовка, Кроуновка, Корсаковка, Пушкино, Кугуки, Утесное, Красный Яр, Линевичи, мкрн. Загородный», — говорится в сообщении.

Организованы лодочные переправы. Производится эвакуация жителей с подтопленных территорий. Осуществляется откачка воды. В пунктах временного размещения размещено 110 человек, из которых 32 дети, сообщили в администрации.

Жителей микрорайона «7 ветров» в Уссурийске эвакуируют, говорится в сообщении в телеграм-канале региональной прокуратуры.

«В результате подтопления в районе улицы Раздольная вода прибыла к первым этажам трех многоквартирных домов, жителей которых эвакуируют силами МЧС России по Приморскому краю», — сообщили в ведомстве.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в девяти муниципалитетах Приморского края, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства ГО и ЧС. Всего за ночь 12 августа в Уссурийском городском округе было эвакуировано почти 200 человек, сообщали в городской администрации.

В Приморском крае из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся до критических отметок — нормальные показатели превышены в 1,6–3,8 раза. Власти развернули по всему региону более 60 пунктов временного размещения, вместимостью 7,5 тысяч человек.



Известно о погибшей женщине — она утонула, пишет PrimaMedia. СК по региону также сообщал, что во время паводка двух детей затянуло в водопропускную трубу, они погибли.