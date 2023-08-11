Прокуратура: в Приморье двое детей утонули в трубе во время паводка

В Приморье двое мальчиков утонули в трубе во время паводка

Фото: Никита Попов / РБК

В Приморском крае двух детей затянуло в водопропускную трубу во время паводка, они погибли, сообщает региональная прокуратура в телеграм-канале.

По данным ведомства, двое мальчиков, 10 и 12 лет, играли у обочины дороги в 1 км от села Дальзаводское Хорольского муниципального округа. Поток воды, разлившейся в результате паводка, затянул одного из них в водопропускную трубу. Брат попытался оказать ему помощь, но тоже попал в трубу.

«Тела детей обнаружены. На месте продолжают работу специальные службы», — говорится в сообщении.

Приморское следственное управление СК России уточнило, что мальчикам было 12 и 13 лет. В момент происшествия дети гуляли одни. Следователи отметили, что один из мальчиков сам залез в сточную трубу, чтобы достать слетевший с ноги сланец, после чего его затянул поток воды, а второй брат полез за ним.

Следственное управление СК возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее PrimaMedia со ссылкой на «Примавтодор» сообщило, что в Хорольском муниципальном округе ввели режим ЧС. Из-за мощных ливней оказалась размыта важная трасса.

В ГУ МЧС России уточнили, что нет проезда на 39-м и 42-м километре дороги Михайловка — Турий Рог, а также на первом и втором километре Сибирцево — Жариков — Комиссарово. Из затопленных домовладений спасатели эвакуируют людей.