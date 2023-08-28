Приморье после наводнений предупредили о новом тайфуне с ливнями

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В начале сентября на Приморье вновь обрушатся сильнейшие ливни из-за приближающегося тайфуна Saola. Об этом сообщает глава Примгидромета Борис Кубай.

Согласно расчетам, тайфун Saola 1 сентября должен накрыть Тайвань, затем он продвинется к Шанхаю и на север Желтого моря. Он также может втянуть в свою циркуляцию тропический вихрь Haikui и направить его к Северной Корее.

«При таком сценарии в середине первой декады сентября в Приморье возможно очередное ухудшение погодных условий. Утешает то, что до середины первой декады сентября еще далеко и за это время много чего может измениться», — заключил он.

По словам Кубая, чтобы ситуация в Приморье изменилась, необходимо устойчивое поступление невлажной тропической воздушной массы с юга и более прохладной и сухой с севера.

В августе из-за сильных затяжных дождей и тайфуна Khanun в Приморье начались наводнения. Пострадали более 65 населенных пунктов, были эвакуированы более 2 тыс. человек. Власти 15 августа ввели в регионе режим ЧС.

Приморский гидрометцентр передавал, что 23 августа во Владивостоке выпала половина месячной нормы осадков за полдня — 72 мм в городе и 80 мм в пригороде. Норма для всего августа — 176 мм. Около около 70 тыс. жителей остались без электроснабжения 25 августа после сильных ливней, часть жителей эвакуировали.

Глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что общий ущерб оценивается в 7 млрд руб.