branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 102,47 (+0,23) Инвестиции, 24 авг, 17:33 Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 94,4 (-0,04) Инвестиции, 24 авг, 17:33
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 14:45
«Роскосмос» и NASA признали нужным продлить перекрестные полеты к МКС Технологии и медиа, 14:38
Авиакомпания отвергла связь второго Embraer с Пригожиным Политика, 14:38
Япония оценила концентрацию трития в сброшенной с АЭС воде Общество, 14:35
Глава испанской федерации отказался уходить в отставку после скандала Спорт, 14:30
Власти ЕС заявили об отсутствии переговоров об обмене активами с Россией Финансы, 14:30
JPMorgan спрогнозировал «ограниченный спад» на криптовалютном рынке Крипто, 14:21
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Суд оштрафовал Кортнева на ₽20 тыс. и прекратил уголовное дело Общество, 14:21
FT рассказала о будущем бизнес-империи Пригожина в Африке Политика, 14:16
Хуснуллин назвал сроки восстановления аэропорта в Мариуполе Общество, 14:13
Спад неминуем: что будет с ценами и спросом на новостройки этой осенью Недвижимость, 14:09
Песков заявил, что Путин не планирует посещать саммит G20 в Индии Политика, 14:07
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 14:05
В Приморье ввели режим ЧС федерального уровня Общество, 13:55
Общество ,  
0 

В Приморье ввели режим ЧС федерального уровня

Губернатор Кожемяко: в Приморье из-за осадков введен режим ЧС федерального уровня

В Приморье ввели режим ЧС федерального уровня
Video

В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщил в телеграм-канале глава края Олег Кожемяко. За последние две недели в регионе выпали обильные осадки.

Решение приняли на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством замглавы МЧС России Виктора Яцуценко.

«Пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд руб.», — написал Кожемяко.

Глава региона объяснил, что режим ЧС поможет краю оперативно получить помощь от федерального центра для ликвидации последствий стихийного бедствия. Он также выразил благодарность соседним регионам, которые поддержали пострадавших.

В Приморье 23 и 25 августа объявляли штормовое предупреждение из-за южного циклона, сообщало региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Читайте на РБК Pro
Дефляция в Китае: с чем это связано и чем грозит мировой экономике
SpaceX, ByteDance и другие: какие IPO вызывают ажиотаж инвесторов
Почему ретейлеры Турции, Сербии, Ирана не заменят западные бренды
Сможет ли рубль укрепиться: отвечают аналитики Bloomberg и The Economist

По данным Приморского гидрометцентра, 23 августа во Владивостоке выпала половина месячной нормы осадков за полдня — 72 мм в городе и 80 мм в пригороде. Норма для всего августа — 176 мм.

Региональная прокуратура сообщала, что 25 августа около 70 тыс. жителей остались без электроснабжения после сильных ливней, часть жителей эвакуировали. По данным на 10:00 (3:00 мск), во Владивостоке выпало 65 мм осадков, в пригороде около 80 мм, в поселке Посьет — 50 мм, в поселке Барабаш — 35 мм.

В последний раз режим ЧС в регионе вводили 15 августа из-за наводнений. Они начались из-за сильных затяжных дождей и тайфуна «Ханун». Пострадали свыше 65 населенных пунктов, спасатели эвакуировали более 2 тыс. человек. На территории края развернули пункты временного размещения, местным жителям направляли гуманитарную помощь.

Теги
Приморье Олег Кожемяко ЧС Владивосток
Материалы по теме
Туркменистан передаст гуманитарную помощь жителям Приморья
Общество
Во Владивостоке эвакуировали людей из-за сильных дождей. Видео
Общество
Во Владивостоке из-за циклона без света остались 70 тыс. человек
Общество