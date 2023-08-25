В Приморье ввели режим ЧС федерального уровня

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В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщил в телеграм-канале глава края Олег Кожемяко. За последние две недели в регионе выпали обильные осадки.

Решение приняли на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством замглавы МЧС России Виктора Яцуценко.

«Пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд руб.», — написал Кожемяко.

Глава региона объяснил, что режим ЧС поможет краю оперативно получить помощь от федерального центра для ликвидации последствий стихийного бедствия. Он также выразил благодарность соседним регионам, которые поддержали пострадавших.

В Приморье 23 и 25 августа объявляли штормовое предупреждение из-за южного циклона, сообщало региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным Приморского гидрометцентра, 23 августа во Владивостоке выпала половина месячной нормы осадков за полдня — 72 мм в городе и 80 мм в пригороде. Норма для всего августа — 176 мм.

Региональная прокуратура сообщала, что 25 августа около 70 тыс. жителей остались без электроснабжения после сильных ливней, часть жителей эвакуировали. По данным на 10:00 (3:00 мск), во Владивостоке выпало 65 мм осадков, в пригороде около 80 мм, в поселке Посьет — 50 мм, в поселке Барабаш — 35 мм.

В последний раз режим ЧС в регионе вводили 15 августа из-за наводнений. Они начались из-за сильных затяжных дождей и тайфуна «Ханун». Пострадали свыше 65 населенных пунктов, спасатели эвакуировали более 2 тыс. человек. На территории края развернули пункты временного размещения, местным жителям направляли гуманитарную помощь.