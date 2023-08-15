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В Приморье завели дело из-за нарушений при строительстве прорванной дамбы

В Приморье завели дело из-за нарушений при строительстве прорванной дамбы
В прокуратуре заявили, что дамбу в Уссурийске прорвало из-за нарушений, допущенных подрядчиком при строительстве, и отсутствия должного контроля со стороны заказчика работ

В Приморье завели дело из-за нарушений при строительстве прорванной дамбы
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В Приморском крае завели уголовное дело из-за нарушений при строительстве дамбы в Уссирийске, в результате прорыва которой были подтоплены пять домов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«В установленный контрактом срок работы не завершены, на сегодняшний день выполнены 9 из 11 этапов. Кроме того, в апреле 2023 года за отступление от проектной документации подрядная организация привлечена к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Дело открыли по статьям о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) и о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что привело к крупному ущербу (ч. 1 ст. 216 УК).

В прокуратуре уточнили, что прорыв дамбы стал возможен из-за нарушений, допущенных подрядчиком и отсутствия должного контроля со стороны заказчика.

В Уссурийске 12 августа произошел прорыв дамбы. На тот момент в городе выпало 132,8 мм осадков, уровень реки Раздольная повысился на 300 см выше поймы, а уровень реки Ракова — на 438 см.

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В результате 11 сел и один микрорайон оказались отрезанными от автомобильного сообщения.

Власти организовали лодочные переправы для эвакуации местных жителей с подтопленных территорией. В пунктах временного размещения разместили 110 человек, из которых 32 дети.

В министерстве ГО и ЧС сообщили, что в девяти муниципалитетах Приморского края был введен режим чрезвычайной ситуации.

В Приморском крае из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся до критических отметок. PrimaMedia сообщало о погибшей женщине — она утонула. СК по региону также сообщал, что во время паводка двух детей затянуло в водопропускную трубу, они погибли.

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Виктория Громова Виктория Громова
Приморье Уссурийск дамба прокуратура уголовное дело
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