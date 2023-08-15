В Приморье вели режим ЧС регионального масштаба из-за наводнений

В Приморьском крае из-за наводнений вводят режим ЧС регионального уровня, сообщил губернатор Олег Кожемяко.

«Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения», — написал глава края в своем телеграм-канале.

На встрече с директором департамента оперативного управления МЧС России Анатолием Елизаровым, который прибыл в Приморье по поручению главы ведомства Александра Куренкова, губернатор отметил, что введение регионального режима ЧС позволит в случае необходимости обратиться за федеральной поддержкой.

Режим ЧС уже действует в 19 муниципальных образованиях Приморья. В регион направили тепловые пушки, насосы и другие средства для откачки воды и просушки помещений в пострадавших районах.

Наводнения начались в Приморье из-за сильных затяжных дождей и тайфуна «Ханун». Пострадали свыше 65 населенных пунктов, спасатели эвакуировали более двух тысяч человек. На территории края развернули пункты временного размещения, местным жителям направляют гуманитарную помощь.