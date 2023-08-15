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В Приморье вели режим ЧС регионального масштаба из-за наводнений

Губернатор Кожемяко: в Приморье из-за наводнений введут режим ЧС регионального масштаба

В Приморьском крае из-за наводнений вводят режим ЧС регионального уровня, сообщил губернатор Олег Кожемяко.

«Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения», — написал глава края в своем телеграм-канале.

На встрече с директором департамента оперативного управления МЧС России Анатолием Елизаровым, который прибыл в Приморье по поручению главы ведомства Александра Куренкова, губернатор отметил, что введение регионального режима ЧС позволит в случае необходимости обратиться за федеральной поддержкой.

Режим ЧС уже действует в 19 муниципальных образованиях Приморья. В регион направили тепловые пушки, насосы и другие средства для откачки воды и просушки помещений в пострадавших районах.

Наводнения начались в Приморье из-за сильных затяжных дождей и тайфуна «Ханун». Пострадали свыше 65 населенных пунктов, спасатели эвакуировали более двух тысяч человек. На территории края развернули пункты временного размещения, местным жителям направляют гуманитарную помощь.

Теги
ЧС режим ЧС Олег Кожемяко Приморье Приморский край наводнение
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